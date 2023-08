Il petrolio in aumento a New York a 80 | 23 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,07% a 80,23 dollari al barile. . 17 agosto 2023Unquello degli ultimi giorni che si verifica nonostante il calo del, le cui quotazioni sono scese sia per il Brent che per il Wti". "L'escalation dei listini di benzina e gasolio è ...Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,99%. ... Resistente Saipem , che segna un piccolodell'1,09%. Banca MPS avanza dello 0,87%. Le più forti ...

Il petrolio è in aumento a New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,07% a 80,23 dollari al barile.Un aumento quello degli ultimi giorni che si verifica nonostante il calo del petrolio, le cui quotazioni sono scese sia per il Brent che per il Wti. "L'escalation dei listini di benzina e gasolio è ...