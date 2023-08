«Il Pataffio» debutta su Sky Cinema e streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di giovedì 17 agosto 2023) Presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2022, arriva in prima tv su Sky IL,giovedì 17 agosto alle 21.15 su SkyUno, insu NOW e disponibile on demand.Il film, diretto da Francesco Lagi, vede la partecipazione di Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea ed è tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba. Nel cast anche Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian. IL...