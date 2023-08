Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler | Ezio e Gloria chiamati ad affrontare un problema di natura burocratico

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsta per tornare in onda su Rai 1. L’ottava stagione si preannuncia ricca di intrighi e colpi di scena. È previsto l’ingresso di alcune new entry, che ovviamente andranno ad aggiungersi ai personaggi storici della soap. La contessa svelerà finalmente il suo segreto, Marcello diventerà a tutti gli effetti un uomo d’affari. Ci sarà spazio anche per far luce sul triangolo d’amore tra Irene, Alfredo e Clara.sarannoa dover far fronte ad undiburocratica. Scopriamo qualchein più sui nuovi episodi dello sceneggiato ambientato a Milano. Il8,alle ...