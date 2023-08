Il New York Times ha vietato l’utilizzo dei suoi contenuti per addestrare l’AI

(Di giovedì 17 agosto 2023) I rapporti tra i giornali e le Big Tech sono sempre più tribolati, per così dire. Del Newin particolari ci siamo ritrovati a parlare anche ieri perché bersaglio, insieme ad altri giornali, del rallentamento dei collegamenti al quotidiano che partivano da Twitter. Oggi la questione è aperta non con una Big Tech in particolare ma con tutte, considerato che il NYT ha aggiornato itermini di servizio affinché inon possano essere utilizzati per. C’è da considerare – ormai se ne parla da mesi – che il lavoro dei giornalisti e di chi scrive (almeno, buona parte di esso) è sotto scacco per via dello sviluppo di un’AI che punta a fare quello che le persone fanno. Dai riassunti dei testi alla correzione di bozze fino alla ...

Le sfilate più amate, come quella di, o la Paris Fashion Week, hanno mostrato qualche idea e qualche spunto per questo autunno inverno 2023/2024 , per sfoggiare i colori giusti e non perdere ...Questo fondo è stato meticolosamente progettato per rispecchiare la performance del CME CF Bitcoin Reference Rate,Variant, offrendo così agli investitori un'esposizione alle dinamiche di ...Uno statunitense, Gabriel Bogner, 27 anni, non è passato inosservato agli occhi dei passeggeri e dell'equipaggio del volo Los Angeles -City. Appena imbarcatosi sull'aereo, infatti, ha letteralmente riempito tre posti per mettere a sedere lui e il suo gigantesco Alano. Due sedili sono quelli serviti per l'amato Darwin, sul ...

La città di New York vieta TikTok sui dispositivi comunali Il Sole 24 ORE

(corrects first line to clarify that Scotto died in New York) (ANSA) - ROME, AUG 16 - Italian soprano and opera director Renata Scotto has died at her home in New York aged 89, Savona Mayor Marco ...Scopriamo alcune curiosità su Robert De Niro, il celebre attore di Hollywood che proprio oggi festeggia 80 anni ...