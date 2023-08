Il Napoli e l’ecommerce | un rapporto positivo nonostante il notevole passo indietro da Amazon a Ebay

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) La mia conoscenza dell’e-commerce parte da quando, prima di iniziare a vendere i miei prodotti su, mi barcamenavo sulla stessa piattaforma alla ricerca di prodotti quasi introvabili. Erano i primi anni 2000, poi nel 2005 decisi che avevo abbastanza esperienza per provare anche a vendere il mio caffè. Dopo pochi mesi dall’inizio delle vendite lo staffpromosse la mia azienda tra i migliori venditori professionali della piattaforma. Di lì, e per un bel po’ di anni, ho puntato tanto su, ottenendo ottimi risultati e facendo crescere in maniera esponenziale il fatturato della mia azienda. Intanto speravo che la piattaforma potesse offrire sempre più servizi sia agli acquirenti che ai venditori. Ci ho sperato ma, complice – forse – l’avvento diin Italia, nel 2010, ho capito subito che, in termini di ...