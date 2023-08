La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growthè prevista per il ...Generalfinance , società quotata su su Euronext STARe intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha finalizzato un incremento dell'ammontare del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo rotativo ...GPI, societa' quotata nel segmento Tech Leader di Euronext, ha stipulato nuovi contratti all'estero per oltre 5 milioni di euro nel secondo trimestre del ...le vendite con l'up - ...

Il Milan incrementa il proprio valore: vertiginosa la crescita in un anno Pianeta Milan

Milan, è partita una vera e propria caccia all'attaccante. Sappiamo che i rossoneri dovranno maggiormente incrementare il reparto, i nomi non scaldano i cuori ...Come cambia la classifica dei tifosi delle squadre di serie A dopo l'ultima stagione I risultati della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos.