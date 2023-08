Il lander lunare indiano si è separato dal modulo di propulsione

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 agosto 2023) L'ultima missione spaziale indiana ha completato un passo fondamentale nel secondo tentativo di atterraggio sulla Luna, con la separazione deldalla sezione propulsiva. Le immagini arrivano dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) che ha confermato che ildella Chandrayaan-3, che in sanscrito significa "nave", si è "con successo" dalpropulsivo sei giorni prima dell'atterraggio previsto per il 23 agosto.L'Isro ha dichiarato che ildiora "continua il suo viaggio nell'orbita attuale per mesi/anni", come parte degli sforzi per studiare gli esopianeti, o pianeti al di fuori del sistema solare. Gli strumenti a bordo "eseguiranno uno studio ...