Il granchio blu è commestibile | l' Emilia Romagna lo vende agli Usa | partito un container da 15 tonnellate Gli scenari

(Di giovedì 17 agosto 2023) Fare di necessità virtù. Così l?emergenzablu può trasformarsi in una risorsa. L'- una delle regioni a pagare il prezzo piu alto per...

Milano, 17 ago. - Mentre ilinvade i mari italiani, sollevando la preoccupazione degli esperti e diventando uno dei temi più commentati sotto l'ombrellone, un team di ricerca tricolore mostra in uno studio un uso '...Decima le colture di vongole e si riproduce a ritmi forsennati complice il riscaldamento del mare, al punto che i pescatori ne raccolgono tonnellate. Ma da specie infestante forse ilpotrebbe diventare una risorsa da esportare. Ne è convinta la Regione Emilia - Romagna, che ha fatto sapere come, dopo il via libera alla commercializzazione, un primo carico sia partito ...Per un fotografo subacqueo, ilè una modella perfetta, perché ha grandi chele colorate, è lenta, poco paurosa e quindi facile da fotografare. Per uno chef è polpa saporita che non richiede grandi sforzi rendere ...

Mentre il granchio blu invade i mari italiani, sollevando la preoccupazione degli esperti e diventando uno dei temi più commentati sotto ...Il biologo Antonio Di Natale spiega come fa questo granchio a diffondersi così rapidamente, e perché. E azzarda qualche scenario ...