Il giornalista Fabrizio Romano | «Vi spiego come sono diventato il profilo X con più interazioni al mondo grazie al calciomercato»

(Di giovedì 17 agosto 2023)è unsportivo. Sui social network annuncia la conclusione delle trattative dial grido di “Here we go!”. Ha vinto il Globe Soccer Award nel 2022migliordi calcio. Mentre su X (Twitter) ha ilcon piùal: 4,2 miliardi. Più di Elon Musk e Chiara Ferragni. Oggi parla con il Corriere della Sera del suo successo. Che oggi si misura a colpi di 70mila followers in più al giorno: «Devo tutto a Gianluca Di Marzio, che mi portò nella squadra del suo sito e poi a Sky, e Luca Marchetti, che non mi trattò maiun ragazzino. Mi hanno insegnato il mestiere e sarò loro grato per sempre», esordisce nel colloquio con Francesco Giambertone. Il ...

Dalla citta di Napoli alle vette dei social media,Romano ha conquistato il mondo. Oggi, con una media di 70.000 nuovi follower al giorno su Instagram, sta puntando a superare celebrità del calibro di Chiara Ferragni. Ma è su X che ha ...A proclamarlo martedì sera sulla piazza di Grazie, piccola frazione alle porte di Mantova, la Giuria presieduta dal notodella Rai, mantovano doc,Binacchi . In effetti l'artista ...Romano è unsportivo. Sui social network annuncia la conclusione delle trattative di calciomercato al grido di "Here we go!". Ha vinto il Globe Soccer Award nel 2022 come miglior ...

Il giornalista Fabrizio Romano: «Vi spiego come sono diventato il ... Open

Per il giornalismo verranno premiati Irene Chiari e Alessandro ... insieme al Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e al Presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci hanno scelto due dei maggiori ...L’imprenditore dopo il reportage nel suo locale a Forte dei Marmi: «Sorvolo sul tono sarcastico e sui contenuti volutamente montati. La migliore risposta la danno il successo e i risultati che ogni st ...