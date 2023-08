Il Genoa chiude per Malinovskyi | i dettagli del colpo in arrivo dal Marsiglia

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ruslanritornerà in Italia, dopo la sua ultima esperienza all’Olympiquein Francia. Il centrocampista turco, ex Atalanta, ha trovato l’accordo con ildi Alberto Gilardino. Il Grifone, infatti, nelle ultime ore aveva trovato anche l’accordo con il club francese perre l’operazione. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e mezzo. Un vero e proprioper il Grifone che andrà ad arricchire la campagna acquisti per il ritorno in Serie A, in cui sono già presenti Martin, Thorsby, Retegui, Messias e De Winter. Gli intermediari dell’operazione, comunque, in questi attimi stano limando iche riporterannoin Italia. SportFace.