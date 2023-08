Il generale Vannacci | ' I gay non sono normali e Paola Egonu non è italiana'

Chi è il- Già capo dei paracadutisti della Folgore, il(55 anni) è alla guida dell'Istituto geografico militare (Igm). Come riportato da La Repubblica , nel libro ...Ilha espresso opinioni che screditano l' Esercito , la Difesa e la Costituzione. Per questo - afferma il ministro - sarà avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto'. Il ...'Ci mancava solo ilche pubblica il Mein Kampf de 'noantri'. Le parole delsono tanto gravi quanto preoccupanti sul clima che si respira in Italia e di come certi personaggi si sentano liberi e politicamente tutelati nel poter esprimere certe farneticazioni.

“Omosessuali, non siete normali”: il libro del generale contro le minoranze imbarazza… Il Fatto Quotidiano

ROMA – L’Esercito prende le distanze dai contenuti del libro autoprodotto dal Generale di Divisione Roberto Vannacci. L’uomo, 55 anni, in passato a capo della Folgore, è autore di un discutibile libro ...“ Cari gay non siete normali, fatevene una ragione ”: è con frasi di questo tipo, contenute in un libro che si è autoprodotto, “Il mondo al contrario”, che il generale dell'Esercito Roberto Vannacci è ...