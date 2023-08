Il generale Vannacci e il libro omofobo. È bufera

Leggi su agi

(Di giovedì 17 agosto 2023) AGI - Ilè disponibile da pochi giorni ma le polemiche che lo accompagnano rischiano di avere strascichi importanti per l'autore. "Il mondo al contrario" è il titolo e a scriverlo è undi divisione dell'esercito, Roberto, che in piena autonomia ha auto pubblicato il volume che contiene tra l'altro riflessioni sul mondo femminista, sulla comunità Lgbtq+, sugli stranieri e su "etnie, per non dire razze". Per l'autore sono "provocazioni", che rientrano nell'ambito delle "opinioni personali", ma l'effetto nel dibattito politico e non solo è stato deflagrante. Al punto che il ministro della Difesa Guido Crosetto prende nettamente le distanze dall'alto ufficiale e definisce il contenuto delscritto dal comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze "farneticazioni". ...