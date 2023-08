Il Generale campano Lungo in visita al Comando di Avellino

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Campania”,di Brigata Ciro, si è recato inal Gruppo Carabinieri Forestale di. Nel suo discorso è stata elogiata l’attività svolta da tutti i Carabinieri del Reparto, a cominciare dal notevole impegno profuso, anche negli ultimi mesi, nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati ambientali e in particolare, di quelli in materia urbanistica. Sono state valorizzate, altresì, le innumerevoli attività di controllo inerenti al taglio abusivo e furtivo di piante in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico, nonché l’attività di prevenzione e repressione dei reati afferenti all’inquinamento del Fiume Sarno e dei suoi affluenti. Inoltre, considerando il sempre più crescente fenomeno degli ...

