Il figlio di una leggenda della MotoGP e di un pilota di F2 beve dalla sua scarpa!

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo Daniel Ricciardo e Jack Miller, è il turno di un altroaustraliano, questa volta di Formula 2 (F2), di cedere alla tentazionetradizione del Paese. Festeggiare la vittoria sul podiondo Champagne con le scarpe che hanno appena percorso la distanza di una gara! È stato a Spa Francorchamps, al terminegara di F2, che Jack Doohan,, ha festeggiato la sua vittoria in questo modo. Shoooey! Shoooey! Shoooey!After 25 laps of racing, there's nothing like some sweaty bubbly for rehydration #BelgianGP #F2 @jackdoohan33 pic.twitter.com/lAUELjGL5K— Formula 2 (@Formula2) July 30, 2023 L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.