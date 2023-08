Il dramma di Lampedusa chiede un cambio di passo sui migranti

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) «Astanno facendo un danno non indifferente e nessuno dice la verità. Sulla nostra isola continua l’emergenza nel centro d’accoglienza che ogni giorno arriva ad ospitare 3000per poi essere svuotato fino a raggiungere quota 1500 quando tutto va bene. Dovevano portare una nave per il trasporto deima il 90% viaggia con la nostra nave di linea per porto Empedocle e così la gente la evita. Solo ogni tanto mandano un volo charter e qualche nave della Marina. Volevano anche toglierci il centro sportivo a Porto Empedocle per mettere iin attesa di essere trasferiti, ci siamo opposti. Qui non c’è più benzina per le auto e per i motorini perché hanno precedenza i mezzi della Croce Rossa che si occupano di gestire ie la gente resta ferma, a secco. Siamo invasi ma ...