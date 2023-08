Il dramma della nuotatrice olimpica Don-Duncan | la figlia di 4 anni | «Mamma non si sveglia»

(Di giovedì 17 agosto 2023) SuaHeidi di 4era andata arla la mattina presto, o forse voleva dormire un po’ con lei e si era accorta che qualcosa non andava. «Papà, lanon si», aveva detto al padre, che si trovava in un’altra stanza e lui, Craig Smith, pensando che la moglie stesse solo dormendo, ha fatto tornare lanella sua stanza. Solo qualche ora più tardi la scoperta: Helen Don-era morta, probabilmente nel sonno, mentre si trovava con la famiglia in vacanza. La donna, 42, che secondo gli amici di famiglia citati dalla stampa britca non era malata, era stata unae nel 2000 aveva partecipato alle Olimpiadi di Sidney, arrivando 15esima nei 200 dorso a 19. ...

Le circostanzemorte, con la piccola Heidi che è stata la prima, seppur in maniera inconsapevole, a scoprire che la donna era morta, hanno infatti causato profonda commozione nella comunità.

Il racconto di Alessia è pieno di dramma: «Sarei andata da lui ... a 150 metri di distanza dal luogo della tragedia, a Los Gigantes. Nel frattempo sull'isola sono arrivati i familiari di Luca, il ...Il corpo senza vita della 42enne Helen Don-Duncan è stato scoperto nella notte dalla figlia Heidi di 4 anni. Al momento si parla di morte improvvisa ...