Il destino segnato dei collaborazionisti ucraini alleati di Putin

(Di giovedì 17 agosto 2023) Fin dall’annessione illegale della Crimea e la guerra ibrida scatenata nel Donbas nel 2014 la Russia ha integrato idelle élite politiche ucraine locali nelle nuove strutture di potere, un processo che con l’invasione su larga scala del 2022 è diventato più vasto, esplicito e intenso. Per queste persone non c’è modo di tornare indietro: in Ucraina sono considerati dei traditori, in Occidente sono soggetti a sanzioni individuali, per il resto del mondo sono poco più che delle nullità. La loro unica opzione è trovare un posto di rilievo nel sistema politico o negli apparati dello Stato della Federazione Russa, il paese di cui ora fanno (illegalmente) parte. Ma in un momento di restrizioni economiche, incertezze per il futuro e sospetti reciproci il sistema di lunga data dei clan politici del Cremlino è riluttante nell’ammettere nuovi membri, ...