Il colosso invisibile dei videogiochi è cinese e si chiama Tencent

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il nomeè ovunque. La multinazionaleattiva nei settori dell’intrattenimento e della tecnologia ha stipulato un accordo per la distribuzione dei contenuti di HBO in Cina. Nel secondo Paese più popoloso al mondo, ha detenuto per alcuni anni i diritti per la trasmissione in streaming delle partite dell’NBA. Ha una partecipazione in Tesla. Ha collaborato con L’Oreal, con Snapchat, con il gruppo Lego. Ha acquisito una partecipazione azionaria in Warner Music Group, Universal Music Group e Spotify. Nell’ex Impero Celeste, tutti conosconograzie a WeChat, l’app di messaggistica online che consente di pagare le bollette, leggere le ultime notizie, ordinare del cibo, etc. ed è più simile a un sistema operativo come iOS o Android che a WhatsApp. Ilcon il pinguino nel logo pubblica fumetti, ...