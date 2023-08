(Di giovedì 17 agosto 2023) Il suo sogno è quello di giocare la Champions League con i campioni d’Italia e aspetta un’apertura da parte del suo club I tifosi adesso non potranno più recriminare l’immobilismo iniziale sul mercato del. Dopo un primo mese di osservazione, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza sono diventati i protagonisti dell’estate. Ciò che serviva agli azzurri era un difensore capace di sostituire la grande stagione del coreano Kim. Ilha trovato nel brasiliano Natan un calciatore, sconosciuto ai più, ma che potrebbe rispondere all’identikit di ricerca. Ancora scettici i tifosi per quanto riguarda il suo acquisto, adesso si aspetta di vedere le sue pzioni in campo per poterne dare un parere finale. Ciò che però più sta muovendo il mercato dei partenopei è il reparto di centrocampo. La dirigenzadare un ...

Commenta per primo L'Al - Hilal non sifermare qui e punta anche Marco Verratti. Ilazzurro non è ancora del tutto convinto di lasciare il PSG mentre il club parigino non aspetta altro che liberarsi del suo pesante ...23.30 - Uros Racic è arrivato a Sassuolo, domani le visite mediche per ilserbo 23. 22.00 - L'Al - IttihadSalah, lui apre ma il Liverpool si oppone: trattativa complicata. 20.40 ...Il club galizianocapitalizzare al massimo la cessione del suo gioiello e chiede i 40 milioni ...potrebbe concludersi sulla base di 35 milioni di euro più il cartellino deltedesco,...

Il centrocampista vuole solo il Napoli e resta in attesa: la trattativa Spazio Napoli

Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese e della nazionale serba, vuole una big italiana nonostante il fallimento della trattativa con l'Inter: come riportato ...Con una tripletta nell’ultimo turno di campionato l’olandese classe ’98 ha raggiunto quota 10 reti nello scorso torneo, ...