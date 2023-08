Il cambiamento climatico? Tutta colpa del Montana

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Qui va a finire che ildel, se quanto meno ci si attiene alle sentenze dei tribunali. Da un po’ di tempo infatti numerosi giovani americani – alcuni giovanissimi, nel senso che sono bambini di cinque anni – stanno intentando causa a questo o a quello stato, accusandolo di negare loro, con le politiche industriali, il diritto a un ambiente sano. Nessuna di queste cause è andata in porto salvo una, quella appunto contro il, appena condannato in primo grado di giudizio. Dei vari motivi di perplessità che suscita la notizia (non so se mi inquieti di più il fumoso concetto di “diritto a un ambiente sano” o il fatto che bambini di cinque anni vadano per avvocati), il più rilevante è che esiste una verità giuridica, che risulta scritta dalle ...