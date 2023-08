Il cadavere di una donna trovato in un bagagliaio | giallo a Piana di Sorrento | «Accoltellata alla schiena»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Neldi un’auto a Piano di, in provincia di Napoli, è statoildi una. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo mezzogiorno e mezzo di oggi 17 agosto in un’area condominiale in via San Massimo. La vittima non è ancora stata identificata. Stando a quanto si apprende, lapresenta diverse ferite da arma da taglio. E così si è fatta avanti la prima ipotesi, in attesa di conferme, che tenta di ricostruire ile vede all’orizzonte un possibile femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni citate dal Corriere della Sera, mentre lastava aprendo ildell’auto, un uomo vestito di nero le si è avvicinata e l’ha colpita con diverse ...

