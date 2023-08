Sabato 19 agosto è previsto lo spettacolo itinerante "Le voci di Pinocchio" a cura dei NoidellescarpediverseSabato 19 agosto è previsto lo spettacolo itinerante "Le voci di Pinocchio" a cura dei Noidellescarpediverse

Il borgo di Raggiolo omaggia i centoquarant'anni di Pinocchio LA NAZIONE

Questo spettacolo diffuso nei diversi angoli di Raggiolo farà affidamento sulla partecipazione anche di altri attori e di abitanti del borgo tra cui Matteo Capacci, Fernanda Ciarchi, Clarissa Cilia, ...