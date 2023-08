Il batterio mangia-carne “Vibrio vulnificus” fa paura | tre vittime a New York e nel Connecticut

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono almeno tre ledi unche sta circolando già da diverse settimane a Newe nel. Si tratta, come riporta La Voce di New, del cosiddetto, in grado di scatenare un’infezione batterica rara ma potenzialmente fatale – lasi – che causa lacerazioni della pelle e ulcere e si trova nei crostacei crudi o nell’acqua di mare. Ilsarebbe presente soprattutto negli ambienti costieri di acqua salata, e i suoi sintomi comprendono diarrea, dolori di stomaco, vomito, febbre e brividi. Ilprovoca anche infezioni Secondo gli esperti, l’esposizione può inoltre ...

carne: cosa è successo negli Usa. Come riportato dalla 'Cnn', la drammatica vicenda arriva dagli Stati Uniti, dalla Georgia, dove l'uomo che ha perso la vita è stato attaccato, appunto, dall'ameba cervello.

