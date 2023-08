E' necessario dunque undisin da ora e da parte di tutti, prima che una doccia fredda e inaspettata faccia saltare i programmi".E' necessario dunque undisin da ora e da parte di tutti, prima che una doccia fredda e inaspettata faccia saltare i programmi".Da parte sua, il ministro Pichetto Fratin ha risposto offrendo agli eco - attivisti undie di concretezza. Il tema è infatti articolato e non certo risolvibile attraverso iniziative ...

Il bagno di realismo - ilGiornale.it ilGiornale.it

legittimo ma remoto, della riconquista di tutti i territori invasi dai russi. I primi che dovrebbero fare questo bagno di realismo sono Zelensky e i suoi: il tempo non lavora per loro.Il segretario generale: 'Se ciò si verificherà, è fondamentale valutare quali saranno le implicazioni per la Nadef e la legge di bilancio' ...