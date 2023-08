Il sindaco di Cavriglia: "Uno spettacolo degradante e vergognoso". Appello per individuare i responsabili... ma il presidente della Coop Spiagge, Maurizio Rustignoli, ha esteso il raggio anche a Marina Romea, Lido di Classe e in generale a tutti i centri costieri, citando, oltre aiche...Un raid in piena regola. Vetri rotti, porte distrutte, estintori svuotati. Materiale didattico e non gettato ovunque. Nulla si è salvato dalla furia che ha colpito, nella notte tra lunedì 31 luglio e ...

I vandali devastano la polisportiva dei ragazzi disabili LA NAZIONE

Cavriglia (Arezzo), 17 agosto 2023 – Tavoli e sedie rovesciate, bottiglie spaccate e immondizia ovunque. Vandali in azione a Cavriglia, al lago di San Cipriano, dove sono state prese di mira le strutt ...Vandali che hanno devastato sedie e tavoli, vomitato, orinato e defecato al circolo per disabili al lago di San Cipriano a Cavriglia, nell'Aretino, ...