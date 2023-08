I rischi del farmaco «miracoloso» usato dalle star per dimagrire

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) 287 milioni di visualizzazioni su TikTok per i video con l’hashtag #Ozempic. Numeri da record che potrebbero far pensare al nome di un cantante, di un attore, diuna stella dello sport ma in realtà si tratta di uno dei farmaci antidiabetici utilizzati e spacciati per «miracolosi» da chi cerca un modo pervelocemente. Prodotti che tanto stanno spopolando sui social e tra la gente grazie ad esempio ai racconti delle sorelle Kardashian ed Elon Musk, che hanno pubblicizzato il loro uso per perdere velocemente peso senza fatica. Liraglutide e Semaglutide sono i principi attivi di queste iniezioni miracolose, il cui nome commerciale è Saxenda o, appunto, Ozempic. Ma il loro uso non è consigliato per tutti ma indicato per pazienti diabetici o obesi gravi ed è proprio questo il problema: questi farmaci sono stati testati su soggetti con uno stato conclamato di forte ...