I problemi psichici | l' omicidio | la fuga | chi è Sacha Chang | il ricercato di Cuneo

Il ragazzo, di origine olandese, che ha, è alto 1 metro e 80, indossa una maglietta e pantaloncini. Lui e suo padre erano ospiti di una famiglia di amici che abita a Montaldo. Il ...Il giovane, con, è fuggito ieri a piedi nei boschi della zona dopo il duplice delitto. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell'uomo. ...Il giovane, con, è fuggito ieri a piedi nei boschi della zona dopo il duplice delitto. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell'uomo. ...

"È pericoloso". I problemi psichici, l'omicidio, la fuga: chi è Sacha ... ilGiornale.it

Il 21enne di origini olandesi è ricercato per l'omicidio del padre e di un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, nel cuneese ...Continuano le ricerche nei boschi di Montaldo di Mondovì del 21enne, Sacha Chang, che ha ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia ...