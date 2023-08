I paesi Brics stanno mettendo in discussione l’egemonia del dollaro come mai prima d’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) di Stefano Briganti Il 22 agosto si terrà in Sudafrica il 15esimo summit. Ricordo di aver saputo per lavolta deiquando, vent’anni fa, la multinazionale americana per la quale lavoravo mise a punto una strategia ad-hoc per cogliere le enormi potenzialità offerte da quelle allora dette economie emergenti. Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa eranoin grande crescita economica e perciò mercati estremamente appetibili. Non era una previsione sbagliata se oggi questi cinqueda soli generano il 30% del Pil mondiale, rappresentando oltre il 40% della popolazione del globo.non è una organizzazione di nazioni sul modello Ue o Nato, che sono strutture che si basano su degli standard univoci ai quali chi ne fa parte deve allinearsi. E’ un’organizzazione ...