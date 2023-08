I nipoti allungano la vita Lo dice la scienza

... i figli osiano disoccupati ed iscritti alle relative liste. Il posto in un ente pubblico, ... ovviamente senza fare le desolanti file che di anno in anno siin quanto, per risparmiare,...... i figli osiano disoccupati ed iscritti alle relative liste. Il posto in un ente pubblico, ... ovviamente senza fare le desolanti file che di anno in anno siin quanto, per risparmiare,...

Occuparsi dei nipotini Fa vivere più a lungo la Repubblica

Vivono più a lungo e con maggiore benessere gli over che si circondano dei propri nipoti: ecco cosa dicono gli studi e quali motivazioni spiegano i meccanismi alla base di una vita più longeva ...I nonni svolgono un ruolo fondamentale nella famiglia italiana: principalmente aiutano i genitori a prendersi cura dei figli e questo aiuto potrebbe essere ripagato da una maggiore longevità. Pare ...