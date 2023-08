“I gay non sono normali” | bufera sul libro del generale Vannacci | comandante dell’Istituto Geografico Militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il ministro della Difesa, Antonio Crosetto, annuncia un'azione disciplinare. Il mondo politico - in particolare Pd, Sinistra e Verdi, M5S - invoca dimissioni o, addirittura, la radiazione. Più che un caso letterario, Il, scritto e autoprodotto dalRoberto, 54 anni, un passato nella Folgore e oradell'Istitutodi Firenze, ha scatenato una tempesta

siete normali": bufera sul libro del generale che attacca anche femministe e migranti "Sono pronto a confrontarmi sulle mie opinioni e nel campo delle argomentazioni, del merito,di ...Gli attacchi agli omosessuali Sui diritti delle coppie, per l'autore "normali", parla di trame della lobbyinternazionale che ha vietato "termini che fino a pochi anni fa erano nei nostri ...utilizzate le farneticazioni personali di un Generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze Armate. Il Gen. Vannacci ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la ...

Generale Roberto Vannacci: «Gay Non siete normali. È giusto sparare ai ladri se entrano in casa». L'Esercito ilmessaggero.it

L'ex Folgore Roberto Vannacci nella bufera per il suo libro. Crosetto: «Procedimento disciplinare». Il militare: «Frasi estrapolate dal contesto» ...Il ministro della Difesa, Antonio Crosetto, annuncia un’azione disciplinare. Il mondo politico – in particolare Pd, Sinistra e Verdi, M5S – invoca dimissioni o, addirittura, la ...