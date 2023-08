Hostess italiana condannata a 6 mesi in Arabia Saudita L’accusa | detenzione di stupefacenti

Resterà in carcere a Gedda fino a novembre. E' stato confermato in appello il carcere per Ilaria De Rosa, l'tratta in arresto in Arabia Saudita. Per la 24enne di Resana (Tv), arrestata il 5 maggio scorso mentre era ad una festa in una villa, un tribunale ha dato conferma della condanna al ...Confermata in appello da un tribunale saudita la condanna a sei mesi per detenzione di sostanze stupefacenti dellaIlaria De Rosa. La 24enne, che ha già scontato quattro mesi di carcere, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una perquisizione a una festa a Gedda.È stata confermata in appello la condanna a sei mesi di carcere per laarrestata a maggio in Arabia Saudita con l'accusa di possesso di droga. La 23enne lavora per la compagnia Avion Express. Durante una festa con alcuni amici la polizia aveva fatto ...

