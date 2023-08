Hien-Atalanta | è fatta per il difensore del Verona I dettagli

(Di giovedì 17 agosto 2023)per l’arrivo deldelall’: la retroguardia sorride tra talento e giovinezza Un nome per puntellare ancora di più la difesa dell’: Gasp chiede e la società compra Isak. Il classe 1999 ha scelto la Dea e ilha accettato senza problemi le condizioni economiche dei nerazzurri. L’ha pagato al10 milioni di euro per un contratto a lungo termine. Ora mancano soltanto le visite mediche e l’ufficialità del club. La Dea ha un nuovo

Fatta per l'arrivo del difensore del Veronaall': la retroguardia sorride tra talento e giovinezza Un nome per puntellare ancora di più la difesa dell': Gasp chiede e la società compra Isak. Il classe 1999 ha scelto la ...In arrivo il centraledal Verona per 10 milioni e il laterale destro Holm dallo Spezia in ... Restando in tema di centravanti: la Roma insiste per Zapata () e Marcos Leonardo (Santos) dopo ...9.00 - Il post Demiral all'ha il nome di. Il centrale del Verona è la prima idea per sostituire il turco passato in Saudi Pro League. ( QUI I DETTAGLI ) LUNEDI' 14 AGOSTO 23.39 - L'...

Atalanta, non solo Holm: Hien in arrivo Footballnews24.it

Dopo l'ultima amichevole pre campionato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto capire di avere le idee ...In attesa di capire il futuro di Carnesecchi, l’Atalanta lavora per portare a Bergamo un nuovo innesto in difesa Con Toloi e Palomino ancora fuori dai giochi, si stanno allenando sul campo ma a parte, ...