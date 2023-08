(Di giovedì 17 agosto 2023) Lavoratori e volontari dellaamericana si sono stabilizzati in un parcheggio di Maui, per gestire l'ingente quantità di aiuti umanitari ricevuti dalla popolazione per supportare gli abitanti dellei devastantiche hanno causato la morte di oltre 100 persone. Brad Kieserman, vicepresidente per le operazioni di emergenza e la logistica presso laamericana, lo ha definito un disastro "senza precedenti".

... ex capitale del Regno delle, è l'incendio più disastroso da oltre un secolo negli Stati Uniti e nessuno può ancora prevedere la reale portata del. Da una settimana è stata intentata ......si appella dunque alle forze politiche e diplomatiche affinché riescano a sanare questo, "in ... Preghiere per Ucraina, Camerun e leIl Santo Padre, salutando i presenti in piazza San ......cause delProbabilmente è stata letale una combinazione di fattori. Il National Weather Service ritiene che le fiamme siano state alimentate dall'uragano Dora: è passato lontano dalle, ...

Hawaii, il dramma dopo gli incendi: in campo la Croce Rossa Liberoquotidiano.it

Il bilancio delle vittime degli incendi che hanno quasi raso al suolo Lahaina, città dell'isola di Maui, è ora di 110 morti. Ad annunciarlo mercoledì 16 agosto sono state le autorità dell'arcipelago a ...Il bilancio delle vittime degli incendi che hanno quasi raso al suolo Lahaina, città dell'isola di Maui, è ora di 110 morti. Ad annunciarlo mercoledì 16 agosto sono state le autorità dell'arcipelago ...