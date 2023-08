Ha ucciso a coltellate il padre e l'amico ed è fuggito. Oltre 100 carabinieri danno la caccia a Sacha Chang

C., l'olandese di 21 anni che dopo avereil padre e un amico di famiglia a Moltaldo di ... Secondo quanto ricostruito, al termine di un alterco ha vibrato delleal padre e quindi al ...Continuano le ricerche di Sacha Chang, il 21enne di origini olandesi accusato di averil padre e un altro uomo, un amico di famiglia, a Montaldo Mondovì, un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, tra Piemonte e Liguria. Il ragazzo, affetto da ...Si pattuglia la Val Coraglia, in provincia di Cuneo , alla ricerca di Sacha Chang , il 21enne olandese di origini cinesi che nella giornata del 16 agosto hail padre e un amico di famiglia . Quest'ultimo si chiamava Ter Horst , era un medico olandese di 60anni che da alcuni giorni stava ospitando Chang e il padre nella propria casa di ...

Il giovane di 21 anni di origini olandese, e che avrebbe problemi psichiatrici, è accusato di duplice omicidio ...Ha ucciso il padre a coltellate e poi è fuggito nei boschi. Ora i carabinieri gli stanno dando la caccia, con personale a terra e su un elicottero. Succede a… Leggi ...