Ha chiesto di andare via | svolta a sorpresa Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ancora in fermento il mercato del. Ora un azzurro hala cessione: possibilein casa partenopea Manca sempre meno all’inizio del campionato. Ilè a lavoro, in questi giorni, a Castel Volturno per preparare la trasferta di Frosinone. Che, al netto dei pronostici, non va sottovalutata. Sia perché si tratta di una neopromossa che vuol partire col botto, sia perché sottovalutare squadre per così dire più piccole può essere deleterio e le conseguenze, in termini di punti, sono note. Pertanto Rudi Garcia sta sì lavorando sulla tattica, ma anche e soprattutto sulla testa. A quanto pare gli “infortuni di calciomercato” sono alle spalle. Il mercato continua e potrebbe portare novità in casa: in entrata sono ore calde per Gabri Veiga, in uscita invece sempre Zielinski che ora ...