Guida all’Inter 2023 24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 3º posto Chi in più: Yann Sommer, Emil Audero, Davide Di Gennaro, Yann Bisseck, Juan Cuadrado, Carlos Augusto, Davide Frattesi, Marcus Thuram. Chi in meno: André Onana, Samir Handanovic, Alex Cordaz, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Raoul Bellanova, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Robin Gosens. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: L’Inter è sembrata difendere molto bene posizionalmente, quando era in controllo della partita (ha chiuso il campionato con la terza miglior difesa per xG concessi, 36.5 secondo Statsbomb), mentre il discorso cambia molto se prendiamo in considerazione le situazioni in cui gli avversari l’hanno sorpresa in transizione. La scorsa stagione, in Serie A, solo Salernitana e Spezia hanno subito più tiri su contropiede della squadra di Inzaghi (di media 1.34 a ...