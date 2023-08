Guida al Monza 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 11° Chi in più: Stefano Gori, Giorgio Cittadini, Georgios Kyriakopoulos, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Valentin Carboni. Chi in meno: Alessio Cragno, Carlos Augusto, Marlon, Giulio Donati, Nicolò Rovella, Stefano Sensi, Luca Marrone, Filippo Ranocchia, Marco D’Alessandro, Andrea Barberis, Christian Gytkjaer. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nella stagione 2022-23 ilè stata la terzultima squadra per tiri verso la porta, con 406 tiri totali, davanti a Sampdoria (377) e Salernitana (381). Tuttavia è stata anche la terza migliore per percentuale di tiri nello specchio, con il 34%; hanno fatto meglio solo Lazio (37%) e Napoli (35%). Formazione tipo (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Dany Mota. L’estate del ...