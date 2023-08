Guerra in Ucraina | il battaglione Azov torna a combattere

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilto sul campo di battaglia. Uno dei gruppi più temuti da Mosca – che può contare ancora sulle forze del Gruppo Wagner – è di nuovo sul fronte ucraino ed è già impegnato in combattimenti: lo ha dichiarato oggi, 17 agosto, il capo del dipartimento di pianificazione della Guardia Nazionale, Mykola Urshalovych, come riporta l’emittente statale Suspilne. I soldati di, ha precisato, hanno iniziato a svolgere missioni di combattimento nell’area della foresta di Serebryanske, nella regione di Lugansk. I comandanti delerano rientrati l’8 luglio inda Istanbul dopo la prigionia in Russia e 300 giorni trascorsi in Turchia in base agli accordi dello scambio di prigionieri con Mosca. La Brigata d’Assalto diè una formazione ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Kiev: “Inverno senza F-16 per difenderci”. Il battaglione Azov torna al fronte la Repubblica

L'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ucraina ha inserito Alibaba Group Holding Limited nell'elenco degli sponsor internazionali della ...