Guendalina Canessa | la foto con i bimbi africani divide i fan | «Sei falsa» La sua risposta è senza filtri

Come ogni anno l'ex gieffina è volata a Malindi, in Kenya, dove con la famiglia è solita trascorrere dei lunghi periodi di vacanza. Gli scatti condivisi con la popolazione del posto, hanno sollevato ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro , e l'ex gieffina,, si sono impegnati in una discussione acrimoniosa sui social media che da giorni li vede in un botta e risposta seguitissimo da entrambe le fazioni. Tra tante ipotesi arrivano con ...Scontro di fuoco trae Daniele Dal Moro . Ma, procediamo con ordine. Alcuni giorni fa, Daniele aveva pubblicato una storia in cui si scagliava contro coloro che ha definito come ' marchettari ', ovvero ...

Scontro social tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa: Vai avanti grazie ai soldi di papà Fanpage.it

«La mia felicità è qui». Sono queste le parole che Guendalina Canessa ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.Come ogni anno l'ex gieffina è volata a Malindi, in Kenya, dove con la famiglia è solita trascorrere dei lunghi periodi di vacanza. Gli scatti condivisi con la popolazione del posto, hanno sollevato n ...