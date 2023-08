(Di giovedì 17 agosto 2023) Le parole di Pepsul calendario troppo folto di: «Idevono far sentire la loro voce» «Ringrazio la Premier League per averci messo una partita al sabato, e non domenica o lunedì». Queste le parole di Pepdopo la vittoria del Manchester City in Supercoppa Europea ai rigori con il Siviglia. Ringraziamenti ovviamente ironici, che nascondono una critica al calendario saturo di. «Domani saremo ancora più contenti, riposati e senza un goccio di alcool», prosegue il tecnico, tirando le orecchie a Grealish. Ma già nella conferenza stampa Pep aveva avanzato delle critiche al calendario. Di seguito le sue parole. «Ti fanno andare in Asia, negli Stati Uniti,molto forti, derby, grandi. La gente cade e continuerà ...

Guardiola critico: «Troppe partite, i calciatori dicano qualcosa» Calcio News 24

