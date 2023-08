Guardia di Finanza | passaggio di testimone tra Lovito e Mazzei

Oltre 400 kg di hashish e marijuana sequestrati e due arresti. E' il bilancio di due distinte operazioni antidroga condotte dalladidi Imperia al casello autostradale di Ventimiglia. Una volta immesso sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato almeno mezzo milione di euro. Le fiamme gialle, dopo aver eseguito ...Roma, 17 ago. " "Le nostre più profonde condoglianze alle famiglie dei finanzieri del soccorso alpino delladi, morti per una caduta in parete in addestramento. A Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni il nostro commosso e grato pensiero da parte dei senatori di Azione, Italia viva e ...A nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati esprimo profonda vicinanza alle famiglie dei militari e al corpo delladi". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'...

La Guardia di finanza recupera il cadavere di un migrante al largo di Lampedusa Agenzia ANSA

Le vittime avevano 28 e 30 anni. La procura di Udine ha aperto un'inchiesta ...