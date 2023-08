Gruppo BCC Iccrea | i risultati della semestrale | utile su ma calano i prestiti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 agosto 2023) BCC, il maggiorbancario cooperativo italiano, chiude il primo semestre del 2023 con unnetto pari a 797 milioni di euro (683 milioni di euro nel primo semestre 2022, più 16,6 per cento). In termini di ricavi, il 2023 riporta un margine di intermediazione di 2.697 milioni di euro (più 9,1 per cento sul primo semestre 2022) grazie alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 1.948 milioni di euro (più 16,7 per cento circa sul primo semestre 2022). Andamento positivo anche per le commissioni nette che si attestano a 672 milioni di euro (più 1,9 per cento rispetto al primo semestre 2022). Le rettifiche nette per rischio di credito sono pari a 195 milioni (182 milioni di euro nel primo semestre 2022) finalizzate a mantenere un prudente e significativo presidio del rischio di credito. I finanziamenti netti ...