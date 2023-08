Grassani | «Spalletti non ha fatto neanche una telefonata a De Laurentiis»

(Di giovedì 17 agosto 2023) In questi giorni l’avvocatoimperversa. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mattia, legale della Ssc Napoli. “La clausola di Lucianocol Napoli non è una questione così semplice. È un qualcosa arrivato alla fine della negoziazione di un documento di sette pagine, condiviso e firmato da, dal Napoli e dai legali di ambedue le parti. Il Napoli ha rinunciato a chiedere un risarcimento danni aper la rescissione anticipata del proprio contratto e l’allenatore, dal canto suo, si è impegnato a non svolgere alcuna attività tecnica nel corso della stagione 2023-2024. E questo vale per qualsiasi club o Nazionale. Il Napoli si è dovuto tutelare dinanzi a questo impegno con un indennizzo economico, in caso di mutamento o ...

"Escludo categoricamente che De Laurentiis chieda il rispetto di questa clausola solo per il gusto di trattenere Spalletti e per imporre il proprio diktat - prosegue Grassani - . De Laurentiis e il

Grassani: «Spalletti non può rimettere in discussione un accordo dopo neanche 30 giorni, lo ha firmato il 18 luglio» Il Napoli ha tenuto banco nelle ultime ore, anche per via della clausola che Gravina dovrebbe pagare a De Laurentiis per fare di Spalletti il ct dell'Italia.