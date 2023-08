Grande Fratello | Sarà lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici | non il contrario | parla Signoretti

Cresce l'attesa per il, che tornerà in onda a settembre con un'edizione completamente nuova . Edizione che è stata commentata fra le pagine del settimale Nuovo da Riccardo Signoretti , il quale ha colto l'...A settembre ci sarà la nuova edizione delcon tante novità, a partire dai concorrenti che saranno un mix di vip e persone comuni e da Cesara Buonamici negli insoliti panni di opinionista . Intanto però i concorrenti dell'...Nel suo libro Spare, ildi William parla del funzionario come una delle persone che ha ...fa notare che Lord Young riuscirebbe sempre a infilarsi in qualsiasi situazione con eleganza e...

Daniele Dal Moro parla dei "marchettari" e interviene la nota influencer. L'ex gieffino va di nuovo allo scontro ...Riccardo Signoretti si è sbilanciato sulla nuova edizione del Grande Fratello. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura televisiva da Cesara Buonamici ...