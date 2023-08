Graduatorie ATA | come calcolare il servizio | le frazioni superiori ai 15 giorni vanno considerate dopo i mesi interi

(Di giovedì 17 agosto 2023)si calcola ilsvolto in qualità di personale ATA? Appena aggiornate leATA 24, prossimo anno si aggiorneranno quelle di terza fascia. Gli aspiranti fanno i calcoli sia per quelle pubblicate di recente della prima fascia che in vista dei prossimi aggiornamenti del prossimo anno. L'articolo .

Il personaleaggiuntivo, sulla scia del vecchio organico Covid nel periodo della pandemia, ... Le scuole, valutate le necessità, attingeranno dalledi istituto. Si tratterà di supplenze ...... attraverso procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento didi concorsi pubblici . ... Organico aggiuntivoDall'attività parlamentare invece, in seguito alla seduta delle commissioni ...66 del 2010, articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nellead esaurimento e nelleprovinciali . "Per la ...

Graduatorie ATA 24 mesi: i giorni/mesi “avanzati” non vanno persi, si inseriscono nella domanda del 2024 Orizzonte Scuola

Al via le domande per il concorso scuola personale Ata addetto alle pulizie. La procedura sarà attiva fino a settembre. Come inviare la candidatura.È stato pubblicato, oggi 17 agosto, il bando per la nuova procedura selettiva di internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. Il bando, sulla base di una disposizione del 20 ...