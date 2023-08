Google ha individuato una serie di standard etici per addestrare l’AI e ora sembra lasciarli da parte

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Partiamo da un presupposto: nel mondo, come abbiamo accennato altre volte egli scorsi mesi, è in corso una gara che vede le grandi aziende coinvolte nella ricerca e nell’ottenimento del risultato migliore per prime nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. A tal proposito tra le ultime novità (o potenzialmente tali) deldici troviamo di fronte a quello che potrebbe diventareLife Coach diovvero, come stiamo raccontando oggi, l’Intelligenza Artificiale a cui chiedere non solo consigli tecnici ma anche consigli di vita, su come comportarsi e su come procedere in determinati ambiti. Consigli che, ora, chiediamo al motore di ricerca trovandoci di fronte a contenuti come “I dieci modi per rifiutare un invito a un matrimonio in modo carino” e che possono essere scritti da psicologi, life coach, ...