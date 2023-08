Golpe Niger | vertice in Ghana per intervento militare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tentato colpo di Stato in. Il presidente Mohamed Bazoum è stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato.: ilinOggi ini capi di stato maggiore degli eserciti dell’Africa occidentale si incontreranno per decidere un possibileL'articolo proviene da Il Difforme.

in, la destituzione dei colonialisti occidentali Ciò che sta accadendo innon è altro se non la punta dell'iceberg di una destituzione in piena regola dei colonialisti occidentali ...È una misura che porterà molti vantaggi al paese e che aiuterà a migliorare la vita dei cittadini I costi delinLa conquista militare delha ribaltato anni di sforzi antiterrorismo ...... gli Stati dell'Africa occidentale, si riuniscono ad Accra, in Ghana, per valutare la possibilità di dispiegare forze armate nella Repubblica del, dopo ile la presa del potere da parte ...

Bandiere russe vengono sventolate dai sostenitori del golpe in Niger davanti alla base francese RaiNews

Ciò che sta accadendo in Niger è la punta dell’iceberg di una destituzione dei colonialisti occidentali. Le riflessioni di Antonino Papa.L’instabilità del Niger preoccupa l’Occidente: si teme un ruolo sempre più decisivo della Wagner ...