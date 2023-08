Golpe d’Africa

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il colpo di Stato in Niger è l’ultima delle rivolte che, dal 2019, hanno scalzato gli interessi occidentali, a partire dalla Francia. Un declino che la Russia, con il gruppo Wagner, sta sfruttando per acquistare potere e indebolire la Nato. «La giunta che ha preso il potere durerà poche settimane senza aiuti esterni. Dalla Nigeria arriva il 70 per cento dell’elettricità che è stata tagliata. E iniziano i blackout. L’aiuto straniero, in parte congelato come ritorsione, ammonta a 2,2 miliardi di dollari, e copre il 40 per cento del budget nigerino» riflette una fonte di Panorama, in prima linea a Niamey, la capitale del Niger in mano ai golpisti dal 26 luglio. Il colpo di Stato nel cuore del Sahel chiude la «cintura golpista» di sei paesi, dal Sudan alla Guinea, che dal 2019 ad oggi, hanno portato al potere le baionette. Una continuità territoriale in mano ai militari fra l’oceano ...