Gli stoccaggi di gas dell'Ue sono già all'89,9% Agenzia ANSA

"Abbiamo chiesto agli Stati membri di avere un riempimento degli stoccaggi al 90% per il primo novembre e la buona notizia è che siamo già oggi all'89,9%, che è in effetti una notizia eccellente". (AN ...Roma, 16 ago. Gli stoccaggi italiani di gas al 14 agosto erano pieni al 90,22% con 176,12 terawattora. E' quanto emerge dai dati della piattaforma aggregata Agsi+ di Gas Infrastructure… Leggi ...