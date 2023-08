Gli sms della moglie di Mancini a Gravina sul contratto quattro giorni prima delle dimissioni Gazzetta

In tutto ciòAzzurri (nel senso dell'Italia) non hanno ancora un commissario tecnico. Ma ... Oggi la Gazzetta dello Sport pubblica undella moglie di Mancini Silvia Fortini in cui lei stessa ..."Il 9 agosto era il tuo compleanno e come sempre ti mandavoperauguri, rispondevi sempre immediatamente con un bellissimo messaggio. Questa volta dopo 4 giorni e allora ho capito", ...... poi sono intervenutiantivirus e dei sistemi di controllo a monte delle reti telematiche, che ... Quindi, sia che si tratti di phishing , o di semplici chiamate vocali, o via, anche provenienti ...

Messenger, dal 28 settembre non si potranno più inviare gli SMS HDblog

Gli anziani nel sud di Milano sono a rischio truffe. Le amministrazioni comunali lanciano appelli per prevenire questi fenomeni con consigli per un'estate sicura e un vademecum per evitare furti. Atte ...Ci sono diversi sms che stanno mettendo nei guai moltissimi italiani. Si tratta di messaggi pericolosi, che comportano dei rischi.